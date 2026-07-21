Spiel, Sport und Basteln: Gratis-Ferienprogramm startet in Köln
Köln - Keine Lust auf Langeweile in den Sommerferien? In Köln ist jetzt wieder das kostenlose Juppi-Mobil unterwegs.
Das Ferienangebot der Stadt richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und macht in den gesamten Sommerferien an verschiedenen Standorten Halt.
Das Beste daran: Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer Lust hat, kommt einfach vorbei und macht mit. Zwischen 13 und 18 Uhr wartet auf die Kinder von Montags bis Freitags täglich ein buntes Programm.
Wer sich auspowern möchte, kann sich beim Fußball, Basketball, Tischtennis oder Spikeball austoben. Auch Diabolo und Magic Sticks stehen zum Ausprobieren bereit.
Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann an der Staffelei kreativ werden, basteln oder bei Upcycling-Aktionen aus alten Materialien etwas Neues entstehen lassen. Daneben gibt es unter anderem Kicker- und Shuffleboard-Duelle.
Jede Ferienwoche macht das Juppi-Mobil in einem anderen Stadtteil Station. Los geht es vom 20. bis 24. Juli im Park an der Eythstraße/Remscheider Straße in Kalk. Alle weiteren Standorte findet Ihr hier.
Mit dem Ferienprogramm möchte die Stadt Kindern auch ohne großes Urlaubsbudget abwechslungsreiche Freizeitangebote ermöglichen. Gerade in den Sommerferien sorgt das Juppi-Mobil deshalb jedes Jahr dafür, dass auf den Spielplätzen und in den Parks keine Langeweile aufkommt.
Titelfoto: Maximilian von Klenze/dpa