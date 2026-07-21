Spiel, Sport und Basteln: Gratis-Ferienprogramm startet in Köln

Köln - Keine Lust auf Langeweile in den Sommerferien? In Köln ist jetzt wieder das kostenlose Juppi-Mobil unterwegs.

Das Juppi-Mobil tourt in den Sommerferien wieder durch Köln und bietet Kindern ab sechs Jahren kostenlos Spiel-, Sport- und Bastelaktionen an. (Symbolbild) © Maximilian von Klenze/dpa

Das Ferienangebot der Stadt richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und macht in den gesamten Sommerferien an verschiedenen Standorten Halt.

Das Beste daran: Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer Lust hat, kommt einfach vorbei und macht mit. Zwischen 13 und 18 Uhr wartet auf die Kinder von Montags bis Freitags täglich ein buntes Programm.

Wer sich auspowern möchte, kann sich beim Fußball, Basketball, Tischtennis oder Spikeball austoben. Auch Diabolo und Magic Sticks stehen zum Ausprobieren bereit.

Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann an der Staffelei kreativ werden, basteln oder bei Upcycling-Aktionen aus alten Materialien etwas Neues entstehen lassen. Daneben gibt es unter anderem Kicker- und Shuffleboard-Duelle.