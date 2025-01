17.01.2025 05:58 Kurz vor Bundestagswahl: Kölner Bündnisse rufen zu Großdemo gegen AfD auf

Knapp einen Monat vor der Bundestagswahl am 23. Februar rufen zwei Kölner Bündnisse am 25. Januar zu einer Großdemo gegen die AfD in der Domstadt auf.

Von Jonas Reihl

Titelfoto: Sascha Thelen/dpa