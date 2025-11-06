Kurz vor Eröffnung: Weihnachtsmarkt am Dom teilt wichtigen Meilenstein
Köln - In wenigen Tagen eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte in Köln. Der "Markt der Herzen" am Roncalliplatz im Schatten des Kölner Doms darf sich nun sogar schon über sein neues Herzstück freuen.
Am Donnerstag wurde nämlich der Tannenbaum angeliefert, der auch in diesem Jahr den Mittelpunkt des Marktes bilden wird.
Die etwa 25 Meter hohe Rotfichte stammt aus Kitzbühel in Tirol (Österreich), berichtet der Markt auf seinem Facebook-Kanal.
Demnach musste die Tanne gefällt werden, weil sie in einem Wohngebiet stand und zu groß für dieses geworden war. Nun darf sich der Baum auf "ein zweites Leben als festlicher Mittelpunkt vor dem Kölner Dom" freuen.
Der Aufbau am Donnerstag habe dabei reibungslos geklappt, heißt es außerdem. Mit dabei sei auch eine Abordnung aus Kitzbühel gewesen, die bei den Arbeiten geholfen habe.
Der "Markt der Herzen" am Roncalliplatz öffnet in diesem Jahr am 17. November seine Pforten. Bis zum 23. Dezember können Besucherinnen und Besucher dann im Schatten des Doms das weihnachtliche Flair genießen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa