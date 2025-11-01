Alles dicht in Köln! Deshalb bleiben Supermärkte und Co. heute geschlossen

Köln - In der Domstadt bleiben bis auf wenige Ausnahmen am heutigen Samstag sämtliche Läden geschlossen.

Anders als hier wird die Kölner Schildergasse an Allerheiligen wesentlich leerer sein. © Thomas Banneyer/dpa

Spontan auf Shoppingtour gehen oder den nächsten Großeinkauf erledigen - all das fällt an diesem Samstag aus.

Grund dafür ist der Feiertag "Allerheiligen". Lediglich in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist der 1. November ein gesetzlicher Feiertag.

Unter anderem bei uns in Nordrhein-Westfalen gilt "Allerheiligen" als stiller Feiertag. Heißt: kein Shopping und kein Einkaufen.