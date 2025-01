Mindestens vier Fälle: Aggressiver Randalierer attackiert mehrere Senioren an Kölner Hauptbahnhof

Köln - Ein 43-jähriger Ukrainer hat am Donnerstag mehrere Personen in der Kölner Innenstadt unvermittelt angegriffen. Der wohnungslose Mann wurde festgenommen. Nun sucht die Polizei mindestens zwei Geschädigte .

Am Donnerstag randalierte ein Wohnungsloser im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs und attackierte mindestens vier Personen. © Oliver Berg/dpa

Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, in mindestens vier Fällen unbeteiligte Passanten plötzlich angegriffen und teilweise verletzt zu haben.

So wurde die Polizei erstmals am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr alarmiert, nachdem der Mann im Bereich Trankgasse/Marzellenstraße eine unbekannte 60 bis 80 Jahre alte Seniorin angegriffen und in den Rücken getreten haben soll. Die Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, kam dadurch zu Fall.

Anschließend soll der aggressiv auftretende Ukrainer die Mitarbeiterin eines in der Nähe liegenden Kiosks attackiert und einen Laptop zu Boden geschmissen haben.

Darüber hinaus habe der 43-Jährige zwei Seniorinnen (84, 85) am Kölner Hauptbahnhof angegriffen und mit einer Brille beworfen, teilt die Polizei mit. Die 85-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde im Gesicht und musste in einer Klinik behandelt werden. Zudem habe der Beschuldigte versucht, einen weiteren Passanten eine Treppe hinunter zu schubsen.