Mit 180 km/h durch die Innenstadt! Kölner Polizei stoppt illegales Motorradrennen

Köln - Vier junge Motorradfahrer (25 bis 26 Jahre alt) lieferten sich am Donnerstagabend ein illegales Rennen auf dem Militärring in der Kölner Innenstadt – und das direkt vor den Augen der Polizei .

Alles in Kürze

Die Kölner Polizei beschlagnahmte die Maschinen und Führerscheine der vier jungen Motorradfahrer. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Gegen 20 Uhr standen die vier Männer an einer Kreuzung in Höhe der Venloer Straße vor einer roten Ampel. Als diese auf Grün sprang, rasten sie mit laut aufheulenden Motoren in Richtung Lindenthal los.

Dabei hätten sie bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde zeitweise Geschwindigkeiten von deutlich über 180 km/h erreicht, berichtet die Polizei.

Eine Streife beobachtete die Szene und nahm sofort die Verfolgung auf. Als die Männer wenige Kilometer weiter in Höhe der Dürener Straße an einer roten Ampel stoppen mussten, griffen die Beamten zu.

Alle vier Maschinen wurden beschlagnahmt, ebenso die Führerscheine der Fahrer.