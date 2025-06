Explosion vor Kölner Restaurant: Ermittler prüfen möglichen Zusammenhang mit Drogenkrieg

Köln - Nach der Explosion in einem Kölner Restaurant am Donnerstag werten die Ermittler aktuell Bildmaterial aus den Überwachungskameras aus.

Alles in Kürze

Durch die Wucht der Detonation wurde das Lokal in Köln-Kalk komplett verwüstet. © Sascha Thelen/dpa

Ob die Tat in Zusammenhang mit den seit Monaten schwelenden brutalen Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden steht, wird zudem laut Staatsanwaltschaft weiter geprüft.

Bei der Explosion an dem Lokal an der Deutz-Kalker Straße am frühen Donnerstagmorgen war niemand verletzt worden, es entstand allerdings erheblicher Schaden.

Nach Medienberichten handelt es sich bei dem Sohn des Restaurantbesitzers um eine der Schlüsselfiguren des sogenannten Kölner Drogenkriegs.

Der 23-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, soll eine Bande gegründet haben, die bundesweit in großem Stil mit Drogen handelte.