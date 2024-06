Nach Gewitter-Ankündigung: Stadt Köln fällt wichtige Entscheidung über Fanzonen!

Köln - Nach der Unwetter-Ankündigung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat die Stadt Köln am Samstagabend entschieden, die Fanzonen in der Host City vorerst geöffnet zu lassen.

Die Fanzonen in Köln bleiben vorerst geöffnet - die Stadt beobachtet die Wetterlage jedoch genau! © Roberto Pfeil/dpa

Wie ein Sprecher der Stadt am Abend mitteilte, sei die Entscheidung am späten Nachmittag in enger Abstimmung mit den Wetterexperten erfolgt.

So werden die im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft errichteten Fanbereiche am Abend bis auf Weiteres geöffnet bleiben.

Die Stadt betonte jedoch, dass die Sicherheit der Fans oberste Priorität habe und die Wetterlage in der Domstadt hinsichtlich der amtlichen Unwetterwarnung sorgfältig beobachtet werde. Man stehe auch weiterhin im Austausch mit dem DWD, wie es hieß.

Die Stadt bat die Fans, die Wetterlage auch eigenverantwortlich im Blick zu halten und "keine Risiken einzugehen".

Weil der Fanbereich am Tanzbrunnen und die Fanzone am Heumarkt am Abend zudem bereits komplett gefüllt waren, würden weitere Menschen zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr eingelassen.

Stattdessen sollten Fans ab sofort die Special Public Viewing Area am Konrad-Adenauer-Ufer ansteuern, wo die Spiele ebenfalls übertragen werden und noch ausreichend Kapazitäten seien.