Nach Messerattacke in Solingen: Kölns Oberbürgermeisterin setzt wichtiges Zeichen

Köln - Nach der verheerenden Messerattacke auf einem Volksfest in Solingen ist die Angst auch in Köln spürbar. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (67) hat daher am Sonntag ein wichtiges Zeichen gesetzt.

Henriette Reker (67) ist seit 2015 Oberbürgermeisterin der Stadt Köln. © Thomas Banneyer/dpa

Denn die 67-Jährige will sich nicht unterkriegen lassen von dem Schrecken, den terroristische Organisationen in Deutschland verbreiten wollen.

Ganz im Gegenteil: Am Sonntag war die parteilose Reker daher zu Gast auf einem Straßenfest im Kölner Stadtteil Lindenthal.

Ein Bild ihres Besuchs hat die Oberbürgermeisterin auf Facebook gepostet. Dazu schreibt sie: "Straßenfeste sind Ausdruck der Lebensfreude, des Zusammenhalts und der Leidenschaft der Menschen für ihr Veedel".

Ein Beispiel dafür sei das Volksfest auf der Dürener Straße an diesem Wochenende gewesen, so Reker, die an die Menschen in Köln appelliert: "Wir dürfen uns unsere Art zu Leben nicht von Gewalt und Hass diktieren lassen".