Nach Tod von Kölner Rotlicht-Größe: Sohn von "Dummse Tünn" attackiert Bestatter mit Heugabel

Köln - Eigentlich sollte die Kölner Rotlicht-Legende "Dummse Tünn" (bürgerlicher Name: Anton Dumm, †86) am 9. März ihre letzte Ruhe auf dem Kölner Melaten-Friedhof finden. Nach einer Attacke auf den Bestatter (42) muss die Beerdigung nun allerdings verschoben werden.

Der Melaten-Friedhof in Köln gilt mit über 55.000 Gräbern als eine von Deutschlands größten Ruhestätten. © Oliver Berg/dpa

In der Folge soll ihn Tünns Sohn zunächst verbal und anschließend körperlich mit der Heugabel angegriffen haben. Er habe sich kurz gewehrt, dann aber von ihm abgelassen und die Polizei alarmiert.

Bei dem Angriff wurde der Bestatter schwer am Kopf verletzt. Er erstattete eigenen Angaben zufolge Anzeige gegen den Sohn.

Die geplante Beerdigung muss nun wohl verschoben werden. Das Bestattungsinstitut hat entschieden, "jede weitere Beteiligung an der Beisetzung von Herrn Anton Dumm abzusagen", heißt es dazu.

Anton Dumm war in den 1960er-Jahren eine Rotlicht-Größe in Köln. Er galt als DER große Rivale von "Schäfers Nas" (bürgerlich: Heinrich Schäfer, ✝60). Dumm starb am 25. Februar in einem Kölner Pflegeheim.