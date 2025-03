Nach wilder Verfolgungsjagd durch Köln: Mercedes-Fahrer will Polizei dreist austricksen

Trotz eines dreisten Trickversuchs ließ sich die Kölner Polizei nicht von einem 41-jährigen Mercedes-Fahrer täuschen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der Mann war gegen 2.30 Uhr am frühen Samstagmorgen ins Visier eines Streifenteams geraten, als er sich an einer Tankstelle auf der Düsseldorfer Straße in Köln-Stammheim mutmaßlich alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens setzte und den Motor startete.

Das berichtet die Polizei am Sonntag. Demnach weigerte sich der Mann sein Fahrzeug zu stoppen und auszusteigen, nachdem die Beamten ihm signalisiert hatten, anzuhalten. Stattdessen trat der 41-Jährige aufs Gaspedal und beschleunigte "in Rennmanier".

Auf dem Gerbirgis-Weg in Köln-Dünnwald stoppte er dann schließlich. Dort soll er sich laut Zeugenaussagen nach dem Anhalten auf die Rückbank seines Wagens gelegt haben, während seine Begleiterin auf den Fahrersitz wechselte.

Die Beamten ließen sich davon allerdings nicht täuschen und führten einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab einen Promillewert von 1,4. Auf der Wache wurde dem 41-Jährigen daher eine Blutprobe entnommen.