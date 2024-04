Nach zahlreichen Beschwerden: KVB setzt dieses Projekt jetzt fort!

Nach zahlreichen Beschwerden setzen die Kölner Verkehrsbetriebe wieder mehr Security an den Drogen- und Obdachlosen Hotspots Ebertplatz und Neumarkt ein.

Von Patrick Richter

Köln - Mehr Security und das in Dauerstreife. Was als Pilotprojekt Ende Dezember begonnen hatte, war Ende März ausgelaufen. Ab dem heutigen Montag (22. April) setzen die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) an den Haltestellen Ebertplatz und Neumarkt aber wieder mehr Sicherheitskräfte ein.

An den unterirdischen KVB-Haltestellen am Neumarkt und am Ebertplatz sind ab sofort wieder mehr Security-Mitarbeiter unterwegs. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa Das ist laut KVB auch eine Reaktion auf zahlreiche Beschwerden von Anwohnenden, Fahrgästen und Mitarbeitenden, die sich nach Ende des Projekts wieder gehäuft haben. Besonders am Ebertplatz und am Neumarkt hat Köln schon seit Jahren ein Problem mit Drogen und Obdachlosigkeit. Viele Betroffene setzen sich in den wind- und wettergeschützten Haltestellen einen Schuss oder campieren gar dort. Deshalb hatte die KVB mehr Security Teams eingesetzt, um die Drogendealer zurückzudrängen und dafür zu sorgen, dass Wohnungslose nicht die Haltestellen verunreinigen. Allerdings hat das dazu geführt, dass sich die Probleme nun auf andere Haltepunkte wie den Appelhofplatz oder den Hansaring verlagert haben. Köln Lokal Preisdumping und Konkurrenz: Droht Kölner Taxis das Aus? Langfristig will die Stadt gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben ein neues Sicherheitskonzept an den Start bringen. Das sieht engmaschigere Kontrollen in sogenannten Bezirksteams vor. Allerdings wird dafür mehr Personal und auch deutlich mehr Geld benötigt. Von 2,5 Millionen Euro zusätzlich ist die Rede.

Mehr Kontrollen aber auch mehr Sozialarbeit nötig