Nach Zusammenstoß: Diese Kölner Brücke muss neu gebaut werden!

Köln - Was sich in den vergangenen Monaten schon angedeutet hat, ist nun sicher: Die im Oktober 2023 im Kölner Stadtteil Niehl bei einem Schiffsunfall beschädigte Fuß- und Radfahrerbrücke muss neu gebaut werden.

Nach dem Unfall im Oktober 2023 mit einer deutlichen Delle: Die Niehler Fuß- und Radwegbrücke. © Stadt Köln

Das hat Radio Köln am heutigen Dienstag berichtet und bezieht sich dabei auf eine Anfrage an die Stadt. Ein Sprecher hat demnach angekündigt, dass der Neubau zeitnah erfolgen soll. In zwei Jahren soll die neue Brücke am Niehler Hafen neu eröffnet werden.

Die Brücke ist für die Gegend nicht unwichtig: Über sie führt der überregionale Rheinradweg. Für die Anwohner in Niehl die einzige Möglichkeit, in der näheren Umgebung per Rad oder zu Fuß auf die andere Rheinseite zu kommen.

Im vergangenen Oktober war ein Schiff mit einem dazugehörigen Kran gegen die Brücke gekracht. Seitdem ist sie instabil und für den Verkehr gesperrt.

Ärgerlich für Anwohnende aus gleich zwei Gründen: Zum einen führt die aktuelle Umleitung weit um den Niehler Hafen herum. Zum anderen will die Stadt eine Fährverbindung als Zwischenlösung nicht genehmigen, weil das angeblich zu kompliziert ist, heißt es in dem Bericht des Radiosenders.