12.08.2024 17:10 Nächster Bombenfund in Köln: Entschärfung für Dienstag geplant - Tausende Bürger betroffen

Nächster Bombenfund in Köln: In Köln-Westhofen wurde am Montagnachmittag bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Von Jonas Reihl

Köln - Nächster Bombenfund in Köln: In Westhofen wurde bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Für die Entschärfung des Blindgängers am Dienstag müssen zahlreiche Straßen gesperrt werden (Symbolbild). © David Inderlied/dpa Wie die Stadt am Montag mitteilt, wurde die 20-Zentner-Fliegerbombe im Bereich der Kaserne in Porz-Westhoven gefunden. Die Entschärfung des Blindgängers ist allerdings erst für den morgigen Dienstag geplant, heißt es weiter. Dafür müsse wie gewohnt der Bereich rund um die Fundstelle abgesperrt und evakuiert werden. Aufgrund der Größe des Blindgängers wurde der Gefahrenbereich von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und dem Kölner Ordnungsamt auf einen Radius von 1000 Metern festgelegt. Köln Lokal Zuwachs für Kölner Gastro-Szene: Neuer Burger-Spot in Innenstadt eröffnet Von der Evakuierung sind demzufolge rund 7000 Anwohnerinnen und Anwohner sowie die LVR-Klinik Porz, ein Altenheim und der Güterbahnhof betroffen. Bürgerinnen und Bürger können Anlaufstelle im "Cologne Sportspark" aufsuchen Der Evakuierungsbereich wurde mit einem Radius von 1000 Metern festgelegt. © Stadt Köln Von den Maßnahmen betroffene Bürger werden gebeten, ihre Wohnungen und Häuser bis Dienstagmorgen um 8 Uhr zu verlassen. Alle, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, können die Anlaufstelle am "Cologne Sportspark" (Poller Weg 1, 51149 Köln) aufsuchen. Die Räumlichkeiten sind allerdings nicht klimatisiert. Außerdem teilt die Stadt mit, dass Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer für die Dauer der Evakuierungs- und Entschärfungsmaßnahmen mit Straßensperren und massiven Verkehrsbehinderungen rechnen müssen. Köln Lokal KVB ziehen den Stecker: Kölner Mobilitätsprojekt wird eingestellt - so viel musste die Stadt für "Isi" zahlen Wann die Entschärfung starten wird, ist darüber hinaus noch nicht bekannt.

Titelfoto: David Inderlied/dpa