Nanu, was ist denn das? Kölner Tierheim freut sich über spezielles XXL-Gehege

Hier beschreibt das Tierheim auch gleich, warum die neue Anschaffung so wichtig ist: "In jedem Frühjahr nehmen wir hunderte von verwaisten oder verletzten Wildvögeln auf, die wir bei uns aufziehen, aufpäppeln und gesund pflegen."

Hier haben die Wildtiere nicht nur die Möglichkeit, sich wieder an Außentemperaturen und Bedingungen wie Wind und Nässe zu gewöhnen, sondern sie können auch nach Herzenslust durch die Lüfte sausen und Kreise ziehen, um sich auf ihr neues Leben in freier Wildbahn vorzubereiten.

Sogar die ersten Bewohner sind schon in das Gehege eingezogen, um sich hier "in aller Ruhe an das Leben in der Natur zu gewöhnen, bevor wir sie endgültig in die Freiheit entlassen", teilt das Tierheim mit.



Fraglich nur, ob die gefiederten Freunde ihr neues Luxus-Zuhause wirklich freiwillig verlassen wollen?