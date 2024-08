Neue Befragung schafft Klarheit: Leben die Menschen gerne in Köln?

Die Stadt Köln hat über 120.000 Bürgerinnen und Bürger nach der Zufriedenheit mit der Stadt befragt. Die Ergebnisse wurden am Freitag veröffentlicht.

Von Jonas Reihl

Köln - "Kölle, du bes e Jefööhl" - was schon die Höhner 1992 in ihrem Hit sangen, hat sich nun erneut bestätigt: Acht von zehn Kölnerinnen und Kölnern leben gerne in der Domstadt!

Der Kölner Dom ist nicht nur das Wahrzeichen der Stadt, sondern zählt seit 1996 auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. © Thomas Banneyer/dpa Das geht aus einer Befragung der Stadt hervor, die nun veröffentlicht wurde und TAG24 vorliegt. Demnach gibt sogar mehr als die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger an, sehr gerne in Köln zu wohnen. Lediglich drei Prozent leben hingegen nicht gerne in der Domstadt. Größtes Plus der Rheinmetropole sei dabei das "Kölsche Lebensgefühl", teilt die Stadt mit: "Viele Befragte schätzen die kulturelle Vielfalt, Akzeptanz und Toleranz von Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie von queeren Menschen und loben den Zusammenhalt, den 1. FC Köln und den Karneval." Köln Lokal Mann holt besonderes Päckchen aus Paketshop - dann klicken die Handschellen Auffällig dabei: Insbesondere bei jüngeren Menschen zwischen 18 und 34 Jahren ist die Zufriedenheit groß, während der Wert abnimmt, je länger die Befragten in der Stadt leben. Auch, dass höhere Einkommen tendenziell mit niedriger Zufriedenheit einhergehen, ist durchaus überraschend.

Befragung zeigt: Kölnerinnen und Kölner nehmen Verbesserungen wahr