Neue Infos zu Groß-Demo: Darum führt ein zerstörter Krankenwagen Ukraine-Marsch in Köln an

Mindestens 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei der Demo erwartet, darunter auch einige prominente Namen. © Henning Kaiser/dpa

Demnach seien etwa 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Demonstrationszug angemeldet, der ab 18.45 Uhr von der Deutzer Werft bis zum Aachener Weiher quer durch die Innenstadt ziehen wird,

Darunter finden sich auch einige prominente Namen, wie das "Blau-Gelbe Kreuz" am Montag gegenüber TAG24 mitteilt: So sollen neben dem Kölner Bürgermeister Andreas Wolter (Grüne), dem Gouverneur der nordrhein-westfälischen Partnerregion Dnipropetrowsk in der Ukraine, Serhiy Lysak, sowie der deutsch-ukrainischen Jazz- und Popsängerin Kristine Shon auch die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (47, Grüne) sowie NRW-Europaminister Nathanael Liminski (39, CDU) an der Veranstaltung teilnehmen.

Darüber hinaus hat der Veranstalter mitgeteilt, dass der Demonstrationszug von einem in der Ukraine abgeschossenen Krankenwagen angeführt wird.

Dass eben dieser Krankenwagen nach Köln gebracht wurde, um ein besonderes Zeichen zu setzen, ist dabei kein Zufall - im Gegenteil: Das Fahrzeug ist eines der aussagekräftigsten Symbole für die Grausamkeit des Krieges.