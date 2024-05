14.05.2024 17:35 Neue Schule in Köln-Müngersdorf fertiggestellt: Start nach den Sommerferien

Nach jahrelangen Bauarbeiten wurde die neue Gesamtschule am Wasseramselweg in Köln-Müngersdorf am Dienstag endlich fertiggestellt.

Von Jonas Reihl

Köln - Gute Nachrichten aus Köln-Müngersdorf! Nach jahrelangen Bauarbeiten wurde die neue Gesamtschule am Wasseramselweg am Dienstag endlich fertiggestellt. Der Neubau der Gesamtschule am Wasseramselweg gliedert sich in insgesamt fünf Häuser für die einzelnen Jahrgangsstufen. © Stadt Köln/Michael Bause Wie die Stadt Köln mitteilt, solle das neue Gebäude dann nach den Sommerferien zum Schuljahr 2024/25 auch final in Betrieb genommen werden. Bis dahin werden die Schülerinnen und Schüler weiterhin im benachbarten Interimsgebäude "Snake" untergebracht werden. "Der Neubau gliedert sich in fünf Häuser, die mit einer zentralen Schulstraße verbunden sind", berichtet die Stadt gegenüber TAG24. Hier würden auch Aula, Bibliothek und Verwaltung ihren Platz finden. Köln Lokal FC-Fans entrollen Geschmacklos-Banner: Kölner Oberbürgermeisterin Reker erstattet Anzeige Zudem wurden sogenannte Foren eingerichtet, die "zum Verweilen und Lernen, zum Musizieren und Werken einladen und vielfältige Möglichkeiten für künstlerische Betätigungen bieten", heißt es weiter. Auch zwei neue Schulen starten ihren Betrieb im Schuljahr 2024/25 Mit ihrem Umzug macht die Gesamtschule am Wasseramselweg an ihrem bisherigen Standort im „Snake“-Gebäude Platz für neue Schulen. Hier starten zum Schuljahr 2024/25 mit je einer Eingangsklasse die Gesamtschule Ossendorf, die in 2026 in ihren finalen Standort an der Fitzmauricestraße umziehen soll und die Gesamtschule Vogelsang.

