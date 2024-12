Neun neue Infotafeln für den Kölner Verkehr: Hier stehen die digitalen Schilder

Die Stadt Köln hat neue Verkehrsinformationstafel an insgesamt neun wichtigen Verkehrsachsen in Betrieb genommen. Zwei weitere sollen schon bald folgen.

Von Jonas Reihl

Köln - Die Stadt Köln hat am Montag neue Informationstafeln - sogenannte Variotafeln - an insgesamt neun wichtigen Verkehrsachsen in Betrieb genommen. Zwei weitere sollen schon bald folgen.

Die digitalen Informationstafeln sollen dabei helfen, den Verkehr zu lenken und Überlastungen einzelner Straßen zu vermeiden. © Stadt Köln Das hat die Stadt gegenüber TAG24 mitgeteilt. Demnach sollen die neuen Variotafeln das vorhandene Informationsangebot an den bislang 16 aktiven Standorten ergänzen, über die Verkehrslage informieren, vor Störungen warnen und andere wichtige Hinweise liefern. "Sie sind ein wichtiges Instrument, um den Verkehr zu lenken oder Überlastungen von einzelnen Strecken zu verhindern", teilt die Stadt Köln dazu mit. Die am Montag in Betrieb genommenen Tafeln befinden sich an den Ecken Innere Kanalstraße/Lentstraße und Innere Kanalstraße/Subbelrather Straße sowie am Konrad-Adenauer-Ufer, dem Rothgerberbach, der Bayenstraße, der Boltensternstraße, der Amsterdamer Straße, dem Clevischen Ring und auf der Stadtautobahn B55a.

An diesen Standorten finden sich die neuen Variotafeln in Köln. © OpenStreetMap, Stadt Köln