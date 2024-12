Notfall an Weihnachten? Bei diesen Ärzten und Apotheken kriegt Ihr an den Feiertagen Hilfe!

Köln - Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür, doch Du fühlst Dich krank? Hier findest Du eine Übersicht über Ärzte und Apotheken in Köln , die auch an den Feiertagen für Dich und Deine Liebsten da sind.

Bei allgemeinen Beschwerden erhaltet Ihr ohne Terminabsprache an Heiligabend sowie an Sonn- und Feiertagen bei den folgenden Notfallpraxen ärztliche Hilfe:

Im Rahmen des Angebots werden erste Maßnahmen besprochen und auch die Dringlichkeit eines Besuchs in einer Kinder-Notdienstpraxis ärztlich eingeschätzt.

Eltern erkrankter Kinder und Jugendlicher haben über die Feiertage auch die Möglichkeit, zwischen 10 und 22 Uhr eine Videosprechstunde durch einen Kinderarzt in Anspruch zu nehmen.

Kinderärztliche Notfallpraxis am Krankenhaus Porz am Rhein Urbacher Weg 19 51149 Köln Tel.: 02203/9801191

Kinderärztliche Notfallpraxis an der Universitäts-Kinderklinik Gebäude 26 (Zugang über den Eingang Gleueler Straße 115) Joseph-Stelzmann-Straße 9 50937 Köln Tel.: 0221/47888999

Kinderärztliche Notfallpraxis am Städtischen Kinderkrankenhaus Riehl Amsterdamer Straße 59 50735 Köln Tel.: 0221/8888420

In Köln haben drei Kinder-Notfallpraxen ganzjährig geöffnet, die Kinder und Jugendliche zwischen null und 18 Jahren behandeln. Eine vorherige Terminabsprache ist nicht notwendig!

Bei Verdacht auf eine Vergiftung ist die Vergiftungszentrale am Universitätsklinikum Bonn unter der Rufnummer 0228/19240 rund um die Uhr erreichbar.

Dir geht es gut, Deinem Haustier aber gar nicht? Auch für Hunde, Katzen und Co. stehen an den Feiertagen Notfallpraxen bereit, die sich um Deinen Vierbeiner kümmern. Wichtig: In jedem Fall ist eine vorherige telefonische Terminabsprache notwendig!

Tierklinik Kellerwessel in Köln

Rennebergstraße 23

50939 Köln

Tel.: 0221/4745430

Rund um die Uhr geöffnet

VetZentrum Köln

Tierärztliche Klinik für Kleintiere

Scheidtweilerstraße 19

50933 Köln

Tel.: 0221/545764

Rund um die Uhr geöffnet

Weitere Bereitschaftspraxen sind auf der Website des Kölner Tierärztenotdienstes einsehbar.