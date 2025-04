Ostern in Köln: Auf diese Regeln musst Du unbedingt achten

Köln - Am kommenden Wochenende feiern die Menschen das Osterfest. In Köln gibt es allerdings einige Regeln, die dringend beachten werden sollten.

Weil das Osterfest in NRW zu den sogenannten "Stillen Feiertagen" zählt, gelten hier besondere Regeln. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Beispielsweise ist es ab Gründonnerstag, 18 Uhr, bis Karsamstag, 6 Uhr, strengstens verboten, öffentliche Tanzveranstaltungen durchzuführen oder daran teilzunehmen.

Ebenso sind Theateraufführungen, Opern, Märkte, gewerbliche Ausstellungen, sportliche Veranstaltungen, Zirkusshows und Volksfeste im betreffenden Zeitraum tabu. Das teilt die Stadt Köln gegenüber TAG24 mit.

Darüber hinaus müssen am Karfreitag – wie an allen Sonn- und Feiertagen – Videotheken, Autowaschanlagen und Waschsalons geschlossen bleiben. Ebenso dürfen laut dem Feiertagsgesetz am Karfreitag keine Wohnungsumzüge stattfinden.

"Ausnahmen gelten nur für Veranstaltungen, die religiöser oder weihevoller Art oder sonst ernsten Charakters sind und dem besonderen Wesen dieses Feiertages entsprechen, dann aber erst nach der Hauptzeit des Gottesdienstes, also ab 11 Uhr", betont die Stadt darüber hinaus.