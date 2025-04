Pannenhilfe per E-Bike: "Gelbe Engel" düsen mit dem Fahrrad durch Köln

Köln - Auch bei der Pannenhilfe steht der Umweltschutz in Köln nun im Fokus: Der ADAC nutzt dafür ab sofort umgerüstete E-Bikes.

Darüber hinaus sind die Fahrräder so konzipiert, dass alle wichtigen Werkzeuge und Ersatzteile auch auf kleinstem Raum transportiert werden können. Damit sollen "mehr als 80 Prozent der üblichen Fälle" problemlos bearbeitet werden, berichtet der Verein.

Zudem könne das Rad seine Stärken ausspielen, "wenn es eng wird oder die Panne an einer schwer zugänglichen Stelle in der Stadt bearbeitet werden muss."

"Mit ihnen kommen die Fahrer besser an Staus vorbei und sind auf diese Weise sogar oft schneller als mit dem Auto", berichtet der ADAC etwa.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilt, sind die ungewöhnlichen Fahrräder dabei an die speziellen Anforderungen im Stadtverkehr angepasst.

Neben Köln kommen die Pannen-Bikes in neun weiteren Großstädten in Deutschland zum Einsatz - unter anderem in Berlin, Hamburg und München.