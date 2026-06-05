Phil.Cologne geht wieder los: Diese Star-Gäste sind dieses Jahr in Köln zu Gast

Köln - Die nächste Ausgabe der Phil.Cologne steht vor der Tür! Ab Samstag (6. Juni) wird in Köln wieder fleißig über gesellschaftliche Themen rund um den Erdball diskutiert.

Zu den Promi-Gästen der vergangenen Jahre zählte unter anderem Bundeskanzler a.D. Olaf Scholz (m.). © Rolf Vennenbernd/dpa

Besonders die Themen Demokratiekrise, KI, Polarisierung, Zukunftsfragen, Identität und Freiheit stehen auf dem Programm des diesjährigen Philosophie-Festivals.

Dabei diskutieren nationale und internationale Gäste aus Philosophie, Wissenschaft, Politik und Kultur aktuelle gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen.

Den Auftakt macht am Samstag der bulgarische Politologe Ivan Krastev (61) mit der Frage: Wie lernen Demokratien im Angesicht multipler Krisen die Zukunft wieder zu gestalten?

Das nach Veranstalterangaben größte Philosophie-Festival Deutschlands umfasst vom 6. bis 15. Juni 34 Veranstaltungen. Zu den bekanntesten Teilnehmern zählen Ex-Außenminister Joschka Fischer (78) und der Philosoph Peter Sloterdijk (78).

Dieser analysiert Autokraten wie Xi Jinping (72) und Donald Trump (79) vor dem Hintergrund der klassischen Studie "Der Fürst" von Niccolò Machiavelli.