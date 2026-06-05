Phil.Cologne geht wieder los: Diese Star-Gäste sind dieses Jahr in Köln zu Gast
Von Christoph Driessen
Köln - Die nächste Ausgabe der Phil.Cologne steht vor der Tür! Ab Samstag (6. Juni) wird in Köln wieder fleißig über gesellschaftliche Themen rund um den Erdball diskutiert.
Besonders die Themen Demokratiekrise, KI, Polarisierung, Zukunftsfragen, Identität und Freiheit stehen auf dem Programm des diesjährigen Philosophie-Festivals.
Dabei diskutieren nationale und internationale Gäste aus Philosophie, Wissenschaft, Politik und Kultur aktuelle gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen.
Den Auftakt macht am Samstag der bulgarische Politologe Ivan Krastev (61) mit der Frage: Wie lernen Demokratien im Angesicht multipler Krisen die Zukunft wieder zu gestalten?
Das nach Veranstalterangaben größte Philosophie-Festival Deutschlands umfasst vom 6. bis 15. Juni 34 Veranstaltungen. Zu den bekanntesten Teilnehmern zählen Ex-Außenminister Joschka Fischer (78) und der Philosoph Peter Sloterdijk (78).
Dieser analysiert Autokraten wie Xi Jinping (72) und Donald Trump (79) vor dem Hintergrund der klassischen Studie "Der Fürst" von Niccolò Machiavelli.
Der Historiker Götz Aly (79), ein führender Experte für Nationalsozialismus und Holocaust, diskutiert mit der US-Politologin Cathryn Clüver Ashbrook (50) über den autoritären Umbau der amerikanischen Demokratie unter Donald Trump. Dabei geht es auch um die Voraussetzungen für den Aufstieg autoritärer Kräfte in Vergangenheit und Gegenwart.
Der Politikwissenschaftler und Rechtspopulismus-Experte Jan-Werner Müller (56) stellt zudem sein neues Buch "Straße, Platz, Palast" vor, in dem er die Geschichte von politischem Denken und Städtebau verknüpft.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa