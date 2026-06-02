02.06.2026 11:59 Eintrittspreis steht: So viel müssen Besucher bald für den Kölner Dom blechen

Wer den Kölner Dom besichtigen möchte, muss dafür ab dem 1. Juli erstmals tief in die Tasche greifen.

Von Marco Rauch und Alina Eultgem Köln - Wer den Kölner Dom besichtigen möchte, muss dafür ab dem 1. Juli erstmals tief in die Tasche greifen: Der Eintritt kostet dann zwölf Euro pro Person.

Ab dem 1. Juli zahlen Besucher 12 Euro eintritt für den Kölner Dom. © Henning Kaiser/dpa Mit der neuen Gebühr will das Domkapitel die steigenden Kosten für Betrieb, Sicherheit und Instandhaltung decken. Hintergrund: Der Dom schreibt seit Jahren rote Zahlen. "Wir sind in die Situation gekommen, dass die Reserven des Kölner Doms auf absehbare Zeit aufgebraucht sind", erklärte Domrendant Clemens van de Ven. Komplett kostenlos bleibt der Dom aber für Gottesdienstbesucher und Mitglieder des Dombau-Vereins. Auch für ein stilles Gebet oder das Anzünden von Kerzen gibt es weiterhin kostenlose Bereiche. Köln Lokal Länderspiel gegen Norwegen: So kommt Ihr entspannt ins Stadion Über den Nordeingang am Hauptbahnhof können Besucher nach wie vor gratis zum Beten in einen Teil des Doms gelangen. Über den westlichen Haupteingang müsse man das Ticket lösen.

Zwölf Euro fürs Wahrzeichen: Nicht alle sind begeistert