20.09.2024 19:03 Polizei gibt Entwarnung: Keine Gefahr von verdächtigem Gegenstand am Kölner Hbf

Großeinsatz der Polizei am Kölner Hauptbahnhof: Am Breslauer Platz wurde am Freitag ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Der Bereich ist großräumig abgesperrt.

Von Jonas Reihl

Köln - Der Kölner Hauptbahnhof wurde am Freitagnachmittag durch einen verdächtigen Gegenstand zeitweise lahmgelegt. Inzwischen gibt die Polizei Entwarnung. Die Polizei ist aktuell mit starken Kräften im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs im Großeinsatz. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa Seit 18.40 Uhr ist klar: Von der Tüte, die in der Nähe der Polizeistation am Breslauer Platz auf einen Streifenwagen geworfen wurde, geht keine Gefahr aus. Daher sei der Einsatz beendet worden, heißt es weiter. Das bestätigt die Polizei in den sozialen Medien. Zuvor hatte eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 mitgeteilt, dass es einen Großeinsatz gegeben habe, nachdem die Tüte mit bis dahin unbekanntem Inhalt aufgefunden wurde. Köln Lokal Wildschweine verwüsten Friedhof: Jetzt greift der Landkreis durch! Als Vorsichtsmaßnahme sei daraufhin der gesamte Bereich rund um den Hauptbahnhof großräumig abgesperrt worden. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und appellierte an die Bevölkerung, den Bereich zu meiden. Zudem wurden Spezialkräfte eines Entschärfungskommandos angefordert, um die Situation vollständig bewerten zu können. Während des Einsatzes mussten Reisende laut Deutscher Bahn zahlreiche Einschränkungen hinnehmen, da die Gleise 10 und 11 gesperrt werden mussten. Auch am Abend müsse laut zuginfo.nrw weiterhin mit Behinderungen im Bahnverkehr gerechnet werden. Erstmeldung: 20. September, 18.16 Uhr; aktualisiert: 19.03 Uhr

