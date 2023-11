Polizei zieht krasse Karnevals-Bilanz: Massenschlägerei, Glasflaschen-Würfe und Nazi-Eklat

Köln - Zur Sessionseröffnung des Karnevals in Köln war die Polizei am Samstag mit mehr als 1000 Kräften im Einsatz. Nun zogen die Beamten eine erste Bilanz und berichteten von Schlägereien, Angriffen auf Polizisten sowie zahlreichen Ingewahrsamnahmen.

Rund um die Synagoge in der Roonstraße blieb es relativ ruhig. In Höhe der Engelbertstraße stießen Einsatzkräfte jedoch gegen 11.20 Uhr auf gezündete Pyrotechnik und fertigten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gegen Unbekannt.

Nur 20 Minuten später schritten Polizisten auf der "Zülpi" ein, als ein junger Mann (18) mehrfach versuchte, eine 17-Jährige gegen ihren Willen zu küssen. "Der 18-Jährige leistete erheblichen Widerstand, biss einen Polizisten in die Hand und versuchte, ihm die Waffe zu entreißen", wie der Sprecher berichtete. Die Ordnungshüter fertigten eine Strafanzeige und nahmen den Störenfried in Gewahrsam.

Am Aachener Weiher kam es am Nachmittag zu einer Schlägerei mit etwa zehn Beteiligten. © Thomas Banneyer/dpa

Auch in anderen Bezirken war die Polizei gefordert: So kam es am Nachmittag gegen 14.20 Uhr am Neumarkt in der Innenstadt zu einer unschönen Begegnung zwischen einem Autofahrer und mehreren Feiernden. Nach einem Streit sollen die Karnevalisten ihren Kontrahenten mit einer Glasflasche beworfen haben, wodurch der Autofahrer mehrere Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals erlitt. Auch hier suchen die Beamten nach Zeugen!

Am Aachener Weiher ereignete sich gegen 16 Uhr eine Schlägerei, an der rund zehn Personen beteiligt waren. Demnach trat und schlug eine Gruppe einen am Boden liegenden Mann - die Polizei war jedoch schnell da und trennte beide Parteien. "Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt einer der Beteiligten eine blutige Nase", schilderte der Sprecher.

An der Ulrepforte im Kölner Süden erlitt ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 18 Uhr bei einem Sturz schwere Gesichtsverletzungen. Der junge Mann hatte den Angaben zufolge rund 1,2 Promille im Blut und wurde in ein Krankenhaus gebracht.