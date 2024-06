Public Viewing in der Domstadt: Kölner dürfen sich über besondere Überraschung freuen

Die Stadt Köln hat zwei offizielle Fanzonen errichtet: Am Heumarkt und am Tanzbrunnen dürfen sich Fußball-Enthusiasten zum gemeinsamen Rudelgucken treffen (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Domstadt dürfen sich auch in den offiziellen Fanzonen über echtes Kölsch freuen - ganz im Gegensatz zu München, Düsseldorf, Berlin und Co.!

Immerhin hat der europäische Fußball-Verband in den Verträgen mit den Ausrichterstädten eigentlich ganz klar geregelt, dass in den EM-Zonen ausschließlich Getränke der UEFA-Partner Coca-Cola und Bitburger ausgeschenkt werden dürfen.

Während sich die Düsseldorfer in den entsprechenden Bereichen also vergeblich nach ihrem Altbier umschauen werden, dürfen Kölnerinnen und Kölner auch bei den Spielen ihr lieb gewonnenes Kölsch trinken. Das berichtet der Kölner "Express".

Demnach werde sowohl in den Fanzonen am Tanzbrunnen als auch am Heumarkt und im Rheinenergie-Stadion bei den Spielen Bier der Gaffel-Brauerei ausgeschenkt.