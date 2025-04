Rohrbruch an Trinkwasserleitung: Hauptstraße im Kölner Süden komplett gesperrt

Köln - Die Hauptstraße in Köln -Zündorf ist aktuell in beide Richtungen komplett gesperrt. Grund ist ein Wasserrohrbruch.

Wie lange die Arbeiten an der Hauptstraße in Köln-Zündorf noch andauern werden, ist aktuell unklar. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das hat die zuständige RheinNetz GmbH am Mittwochmorgen gegenüber TAG24 mitgeteilt.

Demnach seien Techniker vor Ort, um den Schaden im Süden der Domstadt schnellstmöglich zu beheben.

Zu dem Wasserrohrbruch an einer Trinkwasserleitung war es am Dienstagabend gekommen. Ob das auch Auswirkungen auf die Qualität des Wassers in Zündorf hat, teilt die RheinNetz GmbH allerdings nicht mit.

Aktuell ist für den Autoverkehr sowie die KVB-Buslinie 117 eine Umleitung eingerichtet. Dennoch kann es aufgrund der morgendlichen Rushhour zu größeren Staus kommen.