Schimmel-Skandal in Kölner Saftbar: Betreiber reagieren auf Vorwürfe

Köln - Diese Szenen sind nichts für eingefleischte Saft-Liebhaber: Ein TikTok-Video zeigt, wie ein Mitarbeiter der Kölner Saftbar "Fruit World" am vergangenen Wochenende blauen Schimmel von Orangen abschneidet und die Früchte anschließend zu einem Getränk weiterverarbeiten lässt. Jetzt hat das Lokal reagiert.

Die Saftbar in der Neumarkt-Galerie wirbt eigentlich mit Säften aus frischem Obst. (Symbolfoto) © 123rf/romanzaiets

Auf dem Instagram-Kanal des in der Neumarkt-Galerie befindlichen Ladens schreiben die Betreiber: "Der Vorfall fand ohne unser Wissen statt und entspricht in keiner Weise unseren Hygiene- und Qualitätsstandards."

Stattdessen habe ein Mitarbeiter "fälschlicherweise" geglaubt, "der 'gesunde' Teil könne noch verwendet werden".

Der Mitarbeiter, der auch in dem TikTok-Clip zu sehen ist, habe es nur "gut gemeint", heißt es weiter. Seine Tat sei aber "selbstverständlich nicht akzeptabel".

"Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür, dass dieser Vorfall bei Ihnen Besorgnis erregt hat", schreibt Fruit World. Der Laden betont außerdem, dass "Lebensmittelsicherheit für uns höchste Priorität hat".