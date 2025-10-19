Es wird magisch in Köln: Domstadt bekommt besonderen "Harry Potter"-Shop

Köln - Pünktlich zur Vorweihnachtszeit wird es zauberhaft in Köln : Ende November eröffnet der neue "Harry Potter Shop by Thalia" auf der Ehrenstraße in der Innenstadt seine Pforten.

Der Pop-up-Store in Köln zeigt für rund anderthalb Jahre exklusive Kollektionen aus dem Harry-Potter-Kosmos. (Symbolbild) © Lennart Preiss/dpa

Es ist nach München und Hamburg einer von nur drei Läden dieser Art, die es bislang überhaupt in Deutschland gibt - und "Potterheads" dürften sich die Finger danach lecken: Auf insgesamt 135 Quadratmetern finden sich in dem Pop-up-Store verschiedene Themenwelten und exklusive Kollektionen, die sich um das von Joanne K. Rowling (60) erschaffene Universum drehen.

Zudem sind rund um die Eröffnung sowie im laufenden Betrieb regelmäßige Veranstaltungen und Aktionen geplant. Unter anderem soll es Gewinnspiele und Lesungen geben.

"Mit unseren Pop-up-Stores rund um die Welt von Harry Potter bringen wir […] einen Hauch von Magie in die Innenstädte und verwandeln Einzelhandelsflächen in mehr als nur Geschäfte. Sie sind Erlebnisräume, die den Besuch zu einem echten Ereignis machen", verspricht Dennis Bock, Geschäftsführer Vertrieb bei Thalia, im Rahmen der Ankündigung des neuen Angebots.