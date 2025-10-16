Ryanair-Kürzungen erreichen auch Kölner Flughafen: Diese Verbindungen fallen weg

Köln - Die irische Billig-Airline Ryanair streicht bundesweit zahlreiche Verbindungen an den Flughäfen aus dem Winterflugplan 2025/26. Auch Köln /Bonn ist betroffen.

Der Flughafen Köln/Bonn gilt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Deutschland. © Thomas Banneyer/dpa

Am Konrad-Adenauer-Airport fallen nach dpa-Informationen im aktuellen Winterflugplan zwei Verbindungen weg. Dabei handelt es sich um die Ryanair-Flüge ins englische Bristol und nach Kopenhagen.

Bundesweit will die irische Fluggesellschaft im Winterflugplan rund 10 Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant.

Wie Marketing-Chef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800.000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen.

Damit werde Ryanair grob 7 Millionen Flugtickets in Deutschland anbieten, so Brady.