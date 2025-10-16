Ryanair-Kürzungen erreichen auch Kölner Flughafen: Diese Verbindungen fallen weg
Von Fabian Nitschmann, Jonas Reihl
Köln - Die irische Billig-Airline Ryanair streicht bundesweit zahlreiche Verbindungen an den Flughäfen aus dem Winterflugplan 2025/26. Auch Köln/Bonn ist betroffen.
Am Konrad-Adenauer-Airport fallen nach dpa-Informationen im aktuellen Winterflugplan zwei Verbindungen weg. Dabei handelt es sich um die Ryanair-Flüge ins englische Bristol und nach Kopenhagen.
Bundesweit will die irische Fluggesellschaft im Winterflugplan rund 10 Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant.
Wie Marketing-Chef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800.000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen.
Damit werde Ryanair grob 7 Millionen Flugtickets in Deutschland anbieten, so Brady.
Weitere Flugplan-Kürzungen von Billig-Airline Ryanair im Sommer möglich
Von den Kürzungen betroffen sind neun Flughäfen: Memmingen, Berlin-Brandenburg, Baden-Baden, Köln/Bonn, Frankfurt-Hahn, Weeze am Niederrhein, Hamburg, Nürnberg und Bremen.
Die Entscheidung, in Deutschland weniger zu fliegen, sei eine "direkte Folge des anhaltenden Unvermögens der Bundesregierung, die hohen Zugangskosten in Deutschland zu senken", teilte die Airline mit.
Weitere Streichungen für den Flugplan im Sommer 2026 schloss Ryanair ebenfalls nicht aus.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa (2)