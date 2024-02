Schock-Tat in Köln! Schütze schleicht sich von hinten an 19-Jährigen an und drückt ab

Köln - Diese Tat erschüttert ganz Köln ! Ein Unbekannter soll am Mittwoch einen 19-Jährigen mit einem Streifschuss von hinten angeschossen haben.

Am Wiener Platz in Köln-Mülheim kam es am Mittwoch zu einer schockierenden Tat (Symbolbild). © DPA

Die Tat ereignete sich laut Kölner Polizei am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr am Wiener Platz in Köln-Mülheim.

Ein Unbekannter hatte sich dabei von hinten an einen 19-Jährigen angeschlichen, der auf den Treppenstufen vor dem Bürgerzentrum saß, und mit seiner Schusswaffe abgedrückt! Das Opfer wurde dabei durch einen Streifschuss leicht verletzt.

Nach der Schussabgabe soll der dunkel bekleidete mutmaßliche Schütze dann in Richtung Bahngleise/Stadtgarten geflüchtet sein.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Versorgung in ein Krankenhaus.