Schwerer Unfall im Kölner Norden: Passantin von KVB-Bahn erfasst und schwer verletzt

Köln - Auf der Amsterdamer Straße in Köln -Niehl wurde eine Fußgängerin (54) am Montagnachmittag von einer Straßenbahn der KVB -Linie 16 erfasst und schwer verletzt.

Alles in Kürze

Die 54-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nun behandelt wird.

Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 bestätigt, soll die Frau laut Zeugenaussagen gegen 15.20 Uhr in Höhe der Haltestelle Nesselrodestraße trotz roter Ampel über die Gleise gegangen sein.

Die Unfallaufnahme an der Haltestelle ist bereits abgeschlossen. Dennoch fahren die Bahnen der Linie 16 am Nachmittag noch in unregelmäßigen Abständen, wie die KVB mitteilen. Das Unternehmen verspricht aber: "Wir werden die verspäteten Bahnen schnellstmöglich wieder nach Fahrplan für Sie einsetzen."