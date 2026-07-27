So will die Stadt den Verkehr auf der Luxemburger Straße reduzieren

Köln - Um den massiven Verkehrslärm auf der Luxemburger Straße einzudämmen, gilt zwischen Barbarossaplatz und Militärring in der Kölner Innenstadt schon seit August 2025 Tempo 30. Nun sollen weitere Lösungen erarbeitet werden, um die Lärmbelästigungen zu senken und die Verkehrssituation zu verbessern.

Die Stadt Köln will untersuchen, mit welchen Maßnahmen die hohe Verkehrsbelastung auf der Luxemburger Straße reduziert werden kann. © Oliver Berg/dpa

Der Beschluss zu einer entsprechenden Untersuchung soll dem Mobilitätsausschuss in seiner Sitzung am 22. September vorgelegt werden, wie die Stadt mitteilt. Demnach reicht die Einführung der Tempo-30-Zone laut einem Lärmgutachten nicht aus, um die gesetzlichen Richtwerte einzuhalten.

Eine Möglichkeit, die daher geprüft werden soll, ist die Umwidmung der Luxemburger Straße in eine einspurige Straße mit Fahrradstreifen nach Kölner Standard (mindestens 2,50 Meter breit). Je Fahrtrichtung würde dafür eine Autospur wegfallen.

Außerdem könnten freie Rechtsabbiegerspuren an den Kreuzungen mit der Universitätsstraße, Arnulfstraße und Geisbergstraße gegebenenfalls zurückgebaut werden.

An insgesamt zehn Kreuzungen sind darüber hinaus getrennte Ampelschaltungen denkbar. So sollen abbiegende Autos, querende Radfahrerinnen und -fahrer sowie Passanten nicht gleichzeitig Grün haben. Das soll die Sicherheit erhöhen und die Verkehrsführung verständlicher machen. Die Stadtbahn behält an den Ampeln Vorrang.