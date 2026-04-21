Sollen Pkw-Parkplätze jetzt Fahrrädern weichen? Neuer Sanierungsplan für Tiefgarage am Kölner Dom

Köln - Die Tiefgarage am Kölner Dom ist marode und muss dringend saniert werden. Doch dabei soll es nicht bleiben, wenn es nach den Kölner Fraktionen von SPD , Grünen und Linken geht.

Erste Sanierungsarbeiten an der Tiefgarage unter dem Roncalliplatz am Kölner Dom sind bereits im Gange. (Symbolfoto) © 123RF/torsakarin

Mit ihrer zentralen Lage in der Innenstadt nimmt die Garage unter dem Roncalliplatz eine Schlüsselrolle in der Kölner Verkehrsplanung ein.

"Die anstehende Generalsanierung bietet daher eine wichtige Chance, unsere Infrastruktur an die Anforderungen einer modernen, nachhaltigen und vernetzten Mobilität anzupassen", schreiben SPD, Grüne und Linke in einer gemeinsamen Mitteilung.

Am Montag wurde daher im Hauptausschuss ein Änderungsantrag am Sanierungsplan in den Kölner Stadtrat eingebracht. Dieser sieht vor, die Domgarage nicht nur zu sanieren, sondern sie funktional und konzeptionell weiterzuentwickeln.

Unter anderem steht dabei die Frage im Mittelpunkt, ob die Anzahl der bisherigen Pkw-Stellplätze wirklich der Nachfrage entspricht oder die Sanierungskosten eventuell durch eine Reduktion der Parkplätze vermindert werden könnten.

Dafür sollen die Auslastungszahlen der letzten drei Jahre analysiert werden.