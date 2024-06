Speziell für Frauen: So will Köln die Domstadt jetzt sicherer machen!

Köln - In Köln sollen Frauen für nächtliche Taxi-Fahrten Gutscheine von der Stadt erhalten. Das sieht ein Antrag des Ratsbündnisses von CDU, Grünen und Volt vor.

Kölnerinnen, die sich künftig nachts ein Taxi für die Heimfahrt rufen, sollen einen Gutschein über zehn Euro pro Fahrt einlösen können. (Symbolbild) © 123RF/mariasavenko

Demnach soll zwischen 22 und 6 Uhr pro Fahrt ein Gutschein in Höhe von zehn Euro eingelöst werden können, teilte die CDU-Fraktion am Donnerstag auf Anfrage mit.

Ziel sei es, "die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden" von Frauen zu erhöhen.

Der Ausschuss für Gleichstellung soll den Antrag am 24. Juni beschließen und die Verwaltung mit der Entwicklung eines Pilotprojekts beauftragen, das noch in diesem Jahr starten soll. Vorbild sei ein ähnliches Projekt in München.

Die für 2024 benötigten Mittel in Höhe von 15.000 Euro stünden im Haushalt zur Verfügung.