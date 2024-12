Tolle Aktion! Köln schenkt ukrainischer Stadt Dutzende Rettungswagen

Bis zu 30 ausrangierte, aber noch fahrtüchtige Rettungswagen sollen in den nächsten vier Jahren an die Kölner Partnerstadt Dnipro übergeben werden (Symbolbild). © Rolf Vennenbernd/dpa

Das hat die Stadt am Freitag offiziell verkündet, nachdem der Stadtrat einem Vorschlag aus der Verwaltung zugestimmt hatte.

Demnach handele es sich bei den Fahrzeugen um ausrangierte Modelle der Kölner Feuerwehr, die in den nächsten vier Jahren in einem "fahrbereiten und verkehrssicheren Zustand" an den deutsch-ukrainischen Verein Blau-Gelbes Kreuz zur Überführung in die Ukraine übergeben werden sollen.

Zu der standardmäßigen Ausstattung der Wagen sollen dann unter anderem jeweils eine Fahrtrage sowie ein Notfallrucksack gehören.

Eine ähnliche Aktion hatte es bereits im Juli 2023 gegeben: Damals übergab die Domstadt ein ausgesondertes Löschfahrzeug der Feuerwehr mit umfangreicher Ausstattung sowie ein Logistikfahrzeug für Katastrophenschutzzwecke an die ukrainische Stadt.