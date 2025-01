Um den Verkehr zu entlasten: Stadt Köln plant zwei neue Rheinbrücken

Köln - In Köln wurde der Kult-Song "Über sieben Brücken musst du gehn" von Karat bislang wörtlich genommen. Doch das soll sich nun ändern: Zu den bisherigen sieben Rheinbrücken sollen schon bald zwei neue hinzukommen.

Die neue nördliche Brücke würde eine Verbindung zwischen der Altstadt-Nord und dem Rheinpark in Deutz herstellen. © Stadt Köln, Illustration: sbp SE

Eine entsprechende Beschlussvorlage legt die Stadtverwaltung dem Verkehrsausschuss am 18. März vor, wie die Stadt am Dienstag gegenüber TAG24 mitteilte. Zuvor hatte eine Jury die Planungsentwürfe über einen europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb ausgewählt.

Konkret gehe es um den Bau von zwei neuen Fußgänger- und Radwegbrücken, um dem weiterhin wachsenden Verkehrsaufkommen in der Domstadt Rechnung zu tragen, so die Stadt. Insgesamt sollen so die links- und rechtsrheinischen Stadtteile besser miteinander verbunden und attraktive Wege geschaffen werden, hieß es.

Diesem Plan folgend soll das erste neue Bauwerk einen Übergang vom Theodor-Heuss-Ring im Stadtteil Altstadt-Nord zum Rheinpark in Deutz herstellen. Dafür sei eine schlanke Netzwerkbogenbrücke mit zwei Bögen auf Höhe der Bastei geplant, teilte die Stadt mit.

Der zweite Entwurf sieht hingegen eine Verbindung zwischen dem Ubierring in der Südstadt sowie dem neuen Stadtquartier am Deutzer Hafen vor. Diese soll über eine stählerne Schrägseilbrücke geschaffen werden, die sich an der Optik der Severinsbrücke orientiert.