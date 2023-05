Unterkunft für Obdachlose in Köln wird dichtgemacht: Große Protestaktion - das sagt die Stadt

Etliche Organisationen fanden sich am Mittwoch vor der Unterkunft in Deutz ein. © Horst Konopke

Seit Beginn 2020 hatten einst in der Südstadt, dann in Deutz an der Gummersbacher Straße 25 zeitgleich knapp 30 Personen ein Dach über dem Kopf.

Gemeinsam organisierten sie sich und bezogen nach einer Umsiedelung das marode Gebäude im Rechtsrheinischen. Dort haben sie Zugang zu Küchen, sanitären Anlagen, können in Gemeinschaft leben und sind vor Witterung und Kälte geschützt.

Vor wenigen Wochen hieß es seitens der Stadt Köln dann jedoch, dass die Räumlichkeiten nicht mehr zu bewohnen seien, die Selbstverwaltung müsse beendet werden - sich häufende Gewaltvorfälle seien der Grund. Alle Bewohner müssten umgesiedelt werden. Das sei allerdings nicht nahtlos möglich, sondern erst am 1. September.

Laut dem Dezernat für Soziales, Gesundheit und Wohnen stünde dafür ein leer stehendes Haus in Merheim zur Verfügung. Der Nachteil: Nicht alle Bewohner können in die neue Unterkunft. "Wer in das Haus darf, wird in einem langwierigen Castingprozess [...] ausgewählt", teilt der OMZ e. V. mit.

Die Folge: Einigen derzeitigen Bewohnern stünde somit wieder die Obdachlosigkeit bevor, aus der sie sich mühsam gekämpft hatten.