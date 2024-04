26.04.2024 16:23 Mitten in Kölner Fußgängerzone: Hier wird ab Sommer gebouldert!

Mitten in der Fußgängerzone könnt ihr ab Ende Juli in Köln bouldern gehen. Die Kette Element Boulders eröffnet mitten in der City einen Standort.

Von Patrick Richter

Köln - Normalerweise finden sich Boulderhallen ja eher etwas außerhalb der City. Im Sommer macht auf der Kölner Schildergasse aber ein neues Kletter-Erlebnis direkt in Innenstadtlage auf. So wie hier warten ab Juli in der Kölner City jede Menge Boulderwände auf Euch. (Symbolfoto) © 123rf/dragonimages Die Halle von "Element Boulders" wird sich nach Unternehmensangaben über vier Etagen erstrecken. Dort könnt Ihr dann nach Herzenslust klettern. Auf jeder Etage soll eine andere Herausforderung im Vordergrund stehen. Auf 900 Quadratmetern entstehen Kletterflächen mit sieben verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Dazu kommen ein Fitness- und Familienbereich und ein Café auf der Dachterrasse des Gebäudes, von wo aus Ihr einen tollen Blick über die Stadt habt. Köln Lokal Tierischer Einsatz für Kölner Polizei: Plötzlich fallen Entchen vom Himmel Die zentrale Lage hat dabei für den Aufbau der Halle aber nicht nur Vorteile: So mussten beispielsweise die Decken des Gebäudes in der Schildergasse aufgebrochen werden, um die maximale Kletterhöhe zu erreichen. Lage super zentral: Noch leichter hinkommen geht nicht mehr! Deswegen wird es bis zum Start auch noch ein klein wenig dauern: Geplant ist die Eröffnung für Juli dieses Jahres. Am einfachsten erreicht Ihr die Halle über die Haltestelle Neumarkt. Von dort aus sind es nur ein paar Meter zur Schildergasse 70, wo Ihr die neue Boulderhalle findet. Und: Im nächsten Jahr gibt es noch eine weitere Alternative auf der anderen Rheinseite. 2025 will "Element Boulders" auch in Köln-Deutz eine Filiale aufmachen.

