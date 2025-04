Viraler Internetclip: Fake-Video zeigt angeblichen Einsturz von Kölner Brücke

Die Autobahnbrücke in Köln-Rodenkirchen soll laut dem Video eingestürzt sein. © Henning Kaiser/dpa

In dem einminütigen Video wird behauptet, dass die Rheinbrücke in Köln-Rodenkirchen eingestürzt sei - was natürlich eine Falschmeldung ist, wie die Kölner Polizei gegenüber TAG24 am Sonntagnachmittag bestätigt.

Laut dem Video sei ein Schulbus mit 30 Kindern gerade über das Bauwerk gefahren, als dieses aufgrund seines Alters einstürzte. Überlebt haben soll niemand.

Vor wenigen Wochen hatte es in Köln schon einmal Wirbel um ein KI-generiertes Fake-Video gegeben.

Darin wurde behauptet, dass eine Frau auf einem Spielplatz in Ehrenfeld einen Mann erstochen haben soll.