Wegen Arbeiten an neuer Autobahnbrücke: Kölner Autobahn für mehrere Tage voll gesperrt

Köln - Wegen der Montage der Träger für die neue Brücke "Rather Straße" muss eine wichtige Kölner Autobahn für mehrere Tage gesperrt werden.

Autofahrerinnen und -fahrer in Richtung Bonn werde daher ab dem Kreuz Köln-Gremberg über die A3 nach Frankfurt geleitet. Ab dem Kreuz Siegburg/Bonn ist dann eine Überfahrt auf die A560 in die Bundesstadt möglich.

"Die Überfahrt von der A4 aus beiden Fahrtrichtungen auf die A559 in Fahrtrichtung Bonn sowie von der A59 aus Bonn kommend auf die A559 in Fahrtrichtung Köln ist damit ebenfalls gesperrt", teilte das Unternehmen zudem mit.

Wie die Autobahn GmbH am Dienstag berichtete, kann die A559 zwischen dem Kreuz Köln-Gremberg und dem Dreieck Köln-Porz zwischen dem 27. Juni und dem 30. Juni in beiden Richtungen nicht befahren werden.

Von dort an können sie dann auf die A4 in Richtung Olpe überfahren, in der Anschlussstelle Köln-Merheim wenden, wieder auf die A4 nach Aachen abbiegen und im Dreieck Köln-Heumar auf die A3 nach Frankfurt wechseln.