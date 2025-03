Wegen Bauarbeiten: Eisenbahnbrücke in Brühl wird teilweise gesperrt

Köln/Brühl - Wegen einer aufwändigen Brückenreparatur muss die Eisenbahnbrücke über die Kölner Straße in Brühl bei Köln in den kommenden Wochen teilweise gesperrt werden.

An der Eisenbahnbrücke in Brühl über die L 194 müssen aufwändige Reparaturarbeiten durchgeführt werden. © HGK AG

Das hat die zuständige Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) am Freitag mitgeteilt.

Demnach wird der Verkehr während der Arbeiten zwischen dem 10. und dem 15. März sowie vom 31. März bis zum 5. April mithilfe einer mobilen Ampelanlage halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Zudem müsse die Kölnstraße in der Zeit vom 17. bis zum 29. März wegen Schweißarbeiten am Brückenüberbau voll gesperrt werden, so die HGK.

Während der Maßnahmen kann die Baustelle über die Bergerstraße, die Lisa-Meitner-Straße, die Rheinstraße und die Comesstraße umfahren werden.