WG-Zimmer werden noch teurer: Köln und Düsseldorf mit traurigem Rekord

Köln - Studieren hat seinen Preis - das merken junge Menschen immer wieder, vor allem, wenn es um die Suche nach einem WG-Zimmer geht.

Die Suche nach bezahlbaren WG-Zimmern wird für Studierende in NRW zunehmend zum Wettlauf. Im Vergleich zu 2025 liegen die Preise im Schnitt deutlich höher. (Symbolfoto) © Eman Helal/dpa

Zum Start des Sommersemesters lagen die Mietpreise für ein WG-Zimmer in NRW demnach durchschnittlich bei 485 Euro - und damit rund 6 Prozent höher als im Vorjahr, wie aktuelle Zahlen des Moses Mendelssohn Instituts zeigen.

Im bundesweiten Durchschnitt waren es den Angaben zufolge 512 Euro, ein Plus von knapp vier Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders tief in die Taschen müssen Studierende vor allem in zwei Städten in Nordrhein-Westfalen greifen: In Düsseldorf kostet ein WG-Zimmer im Durchschnitt aktuell 630 Euro, in Köln 620 Euro.

Laut der Auswertung sind in Städten wie Bochum, Bielefeld und Siegen auch Mieten unter 400 Euro im Schnitt zu finden.