Kurzfristige Sperrung auf der A3: Wichtige Auffahrt bei Köln dicht
Köln – Autofahrer müssen sich ab Donnerstagabend (28. Mai) auf Einschränkungen auf der A3 einstellen. Eine wichtige Auffahrt bei Köln wird kurzfristig gesperrt.
Ab voraussichtlich 18 Uhr ist die Auffahrt der Anschlussstelle Köln-Dellbrück in Fahrtrichtung Oberhausen bis auf Weiteres dicht.
Zusätzlich kann auf der A3 zwischen Köln-Dellbrück und Köln-Mülheim auch der Standstreifen nicht mehr genutzt werden.
Grund für die Sperrung sind Schäden an einer Lärmschutzwand, die bei einer Routinekontrolle entdeckt wurden. Aus Sicherheitsgründen hat die Autobahn GmbH sofort reagiert und die betroffenen Bereiche vorsorglich abgesperrt.
In den nächsten Tagen soll die Wand genauer untersucht werden, um zu prüfen, wie die Schäden repariert werden können.
Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch nicht abzusehen. Autofahrer sollten den Bereich am besten weiträumig umfahren oder etwas mehr Zeit einplanen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa