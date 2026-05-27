Liegen hier Bombenblindgänger im Boden? Kölner Park muss zeitweise gesperrt werden

Köln - Der Johannes-Giesberts-Park in Köln -Nippes soll umgestaltet werden. Bevor die Arbeiten starten können, muss das Areal am 12. Juni allerdings vollständig gesperrt werden.

Um den Boden auf mögliche Blindgänger zu durchsuchen, muss der Johannes-Giesberts-Park in Köln zeitweise vollständig gesperrt werden. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Da sich der Park in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Clouth-Werke befindet und diese im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert wurden, gehen Experten davon aus, dass sich auch 80 Jahre nach Kriegsende noch immer zahlreiche Blindgänger im Boden befinden könnten.

Auf Grundlage von Luftbildern hätten sich bislang mehr als 150 Verdachtsmomente ergeben, teilt die Stadt Köln am Mittwoch mit. In 14 Fällen vermuten die Fachleute der Bezirksregierung Düsseldorf demnach Blindgänger mit einem Gewicht von über 50 Kilogramm.

Um den Boden gründlich durchsuchen zu können, müssen die verdächtigen Stellen aufgegraben werden. Aus Gründen der Gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes muss der Park daher gesperrt werden.

Sollten tatsächlich Kampfmittel gefunden werden, sollen diese am 13. Juli durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden. Die Größe des Evakuierungsradius richtet sich danach, um welche Art Blindgänger (Herkunft, Größe, Gewicht, Beschaffenheit des Zünders) es sich handelt.

Klar ist schon jetzt: Das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße könnte von einer möglichen Evakuierung betroffen sein – es wurde über alle Maßnahmen frühzeitig informiert und bereitet sich auf eine mögliche Räumung vor.