Wohnungsbau in Köln auf Rekordniveau - doch es gibt ein Problem

Köln - Im Jahr 2025 wurden in Köln mehr Wohnungen baulich fertiggestellt als in den zehn Jahren zuvor. Das geht aus neuen Zahlen des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik hervor. Gleichzeitig sorgt sich die Stadt um eine rückläufige Zahl von Bauanträgen.

In Köln hat der Wohnungsbau im vergangenen Jahr Tempo aufgenommen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 4623 Wohnungen in der Domstadt fertiggestellt. Das sind mehr als zweieinhalbmal so viele wie 2024 und fast doppelt so viele wie im langjährigen Mittel. Dieses liegt zwischen 2016 und 2024 nach Angaben der Stadt bei 2537 Baufertigstellungen pro Jahr.

"Jede neue Wohnung entlastet den Kölner Wohnungsmarkt und ist daher eine positive Nachricht", erklärt Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD).

Der starke Anstieg im vergangenen Jahr ist den Angaben zufolge zum einen auf viele Fertigstellungen in verschiedenen Großprojekten zurückzuführen, zum anderen auf eine hohe Zahl von neu geschaffenen Wohnungen im Rahmen von Umbaumaßnahmen.

Gleichzeitig hat sich allerdings die Anzahl der baugenehmigten Wohnungen gegenüber dem Vorjahr um rund 21 Prozent von 2931 auf insgesamt 2323 Wohnungen verringert.