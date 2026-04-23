Wohnungsbau in Köln auf Rekordniveau - doch es gibt ein Problem
Köln - Im Jahr 2025 wurden in Köln mehr Wohnungen baulich fertiggestellt als in den zehn Jahren zuvor. Das geht aus neuen Zahlen des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik hervor. Gleichzeitig sorgt sich die Stadt um eine rückläufige Zahl von Bauanträgen.
Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 4623 Wohnungen in der Domstadt fertiggestellt. Das sind mehr als zweieinhalbmal so viele wie 2024 und fast doppelt so viele wie im langjährigen Mittel. Dieses liegt zwischen 2016 und 2024 nach Angaben der Stadt bei 2537 Baufertigstellungen pro Jahr.
"Jede neue Wohnung entlastet den Kölner Wohnungsmarkt und ist daher eine positive Nachricht", erklärt Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD).
Der starke Anstieg im vergangenen Jahr ist den Angaben zufolge zum einen auf viele Fertigstellungen in verschiedenen Großprojekten zurückzuführen, zum anderen auf eine hohe Zahl von neu geschaffenen Wohnungen im Rahmen von Umbaumaßnahmen.
Gleichzeitig hat sich allerdings die Anzahl der baugenehmigten Wohnungen gegenüber dem Vorjahr um rund 21 Prozent von 2931 auf insgesamt 2323 Wohnungen verringert.
Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester sorgt sich um rückläufige Bauanträge
Aufgrund dieser gegenläufigen Entwicklungen von abnehmenden Genehmigungszahlen und steigenden Fertigstellungszahlen hat sich der Bauüberhang – das sind Wohnungen, für die eine Baugenehmigung vorliegt, die aber bis Ende 2025 noch nicht fertiggestellt wurden – um rund 24 Prozent von 10.308 auf 7821 Wohnungen verringert.
Von diesen 7821 Wohnungen, die sich Ende 2025 im Bauüberhang befanden, waren fast zwei Drittel (65,9 Prozent) noch nicht im Bau, etwa ein Viertel (24,2 Prozent) im Rohbau und 9,9 Prozent im rohbaufertigen Zustand.
Dieser Trend bereite der Stadt Sorge, so Burmester, der aber betont: "Mit dem Prozess ‚Köln baut bezahlbar‘ und dem Bauturbo wollen wir diesen Trend umkehren und bestmögliche Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass in Köln auch künftig tausende bezahlbare Wohnungen fertiggestellt werden."
Titelfoto: Bildmontage: Oliver Berg/dpa (2)