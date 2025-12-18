Yad Vashem Education Center in Köln: An diesem besonderen Ort bietet die Stadt ein Haus an

Köln - Die Stadt Köln hat der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Standort direkt am Kölner Dom für ein geplantes Bildungs- und Begegnungszentrum angeboten. Das bestätigte eine Stadtsprecherin auf dpa-Anfrage. Der " Kölner Stadt-Anzeiger " hatte zuvor berichtet.

Die Halle der Namen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die Stadt Köln hat jetzt ein Haus am Kölner Dom als Außenstelle angeboten. © Fabian Sommer/dpa

Laut Stadt geht es um das ehemalige Studienhaus des Römisch-Germanischen Museums neben dem Dom. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, hat Oberbürgermeister Torsten Burmester (62, SPD) die Immobilie bereits einer Delegation aus Israel gezeigt.

Burmester sagte dazu: "Mir ist das Projekt als Oberbürgermeister, aber auch persönlich, eine Herzensangelegenheit.

Das Yad Vashem Education Center in Köln wäre ein deutliches Signal an die Stadtgesellschaft, dass sich unsere Stadt dauerhaft für jüdisches Leben einsetzt – dass wir Antisemitismus konsequent mit Bildung und Aufklärung bekämpfen – und dass wir hier vor Ort sichtbar machen und auch zeigen, welch großen Anteil Jüdinnen und Juden an unserer 2000-jährigen Stadtgeschichte haben".

In NRW bemühen sich auch Düsseldorf und Dortmund um das geplante "Education Center". Düsseldorf hat ein ehemaliges Theater außerhalb der Innenstadt ins Spiel gebracht, Dortmund den ehemaligen Südbahnhof.