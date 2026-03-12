Mit Vermissten-Plakaten: Grundschüler suchen Kuscheltier
Von Petra Albers
Lohmar/Köln - Die Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in Lohmar suchen ihr Klassenkuscheltier.
Ein Kind habe das Erdmännchen "Emmy" am vergangenen Samstag in der Kölner Innenstadt verloren.
"Darüber waren wir alle sehr traurig. Schnell haben wir aber gemerkt, dass wir etwas tun müssen, um Emmy wiederzufinden", heißt es auf der Homepage der Aggertalschule.
Kurzerhand malten die Drittklässler Vermissten-Plakate, die Eltern übers Internet verbreiteten.
Auch mehrere Medien berichteten über die Suchaktion.
Nun hoffen die Kinder, dass jemand Emmy findet und zurückgibt. "Wir überlegen uns für den, der sie findet, eine Belohnung", versprechen die Schüler in ihrem Aufruf.
Titelfoto: Bildmontage: aggertalschule/screenshot