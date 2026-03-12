Mit Vermissten-Plakaten: Grundschüler suchen Kuscheltier

Lohmar/Köln - Die Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in Lohmar suchen ihr Klassenkuscheltier.

Mit diesem Plakat suchen die Grundschüler der Aggertalschule ihr Kuscheltier. © Bildmontage: aggertalschule/screenshot

Ein Kind habe das Erdmännchen "Emmy" am vergangenen Samstag in der Kölner Innenstadt verloren.

"Darüber waren wir alle sehr traurig. Schnell haben wir aber gemerkt, dass wir etwas tun müssen, um Emmy wiederzufinden", heißt es auf der Homepage der Aggertalschule.

Kurzerhand malten die Drittklässler Vermissten-Plakate, die Eltern übers Internet verbreiteten.

Auch mehrere Medien berichteten über die Suchaktion.