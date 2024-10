Nach Terroralarm am Kölner Dom: Ermittlungen eingestellt!

Köln/Wien - Zehn Monate nach Terrorwarnungen in Wien und Köln sind die in Österreich geführten Ermittlungen mangels Beweisen eingestellt worden.

Ende Dezember gab es konkrete Anhaltspunkte, dass Terroristen versuchen wollten einen Anschlag auf den Kölner Dom und den Stephansdom in Wien zu verüben. © Oliver Berg/dpa

Der Tatverdacht habe nicht erhärtet werden können, weshalb das gesamte Verfahren vergangene Woche eingestellt worden sei, sagte die Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Sie bestätigte damit einen Bericht der Zeitung "Kurier".

Kurz vor Weihnachten 2023 waren in Österreich und Deutschland mehrere Terrorverdächtige festgenommen worden. Sie standen im Verdacht, als Terror-Zelle der radikal islamistischen Gruppierung Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) einen Anschlag auf den Stephansdom und den Kölner Dom geplant zu haben.

Die vier Hauptverdächtigen, gegen die wegen terroristischer Vereinigung in Verbindung mit terroristischen Straftaten ermittelt wurde, waren bereits Ende Mai nach mehrmonatiger Untersuchungshaft in Österreich mangels dringenden Tatverdachts entlassen und direkt in Abschiebehaft genommen worden.